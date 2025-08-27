flag
1 suweren 1856 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1856 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1856 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC981,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1856
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Średnia cena:3500 USD
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1856 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30998 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 44 650 USD. Licytacja odbyła się 4 stycznia 2015.

Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanAU50 NGC
Cena
3600 $
Cena w walucie aukcji 3600 USD
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanVF30 NGC
Cena
1680 $
Cena w walucie aukcji 1680 USD
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Teutoburger - 13 grudnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data13 grudnia 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage Eur - 17 maja 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 maja 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
SprzedawcaStack's
Data17 sierpnia 2023
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Holmasto - 27 maja 2023
SprzedawcaHolmasto
Data27 maja 2023
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2022
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2022
StanVF30 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Chaponnière - 20 listopada 2021
SprzedawcaChaponnière
Data20 listopada 2021
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1856 na aukcji Goldberg - 16 czerwca 2021
SprzedawcaGoldberg
Data16 czerwca 2021
StanAU58 PCGS
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1856 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1856 Wiktorii wynosi 3500 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1856?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1856 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1856?

Aby sprzedać 1 suweren 1856, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

