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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1924 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
3 марки 1924 A
Средняя цена 55 $
Продажи
2 364
Аверс
Реверс
3 марки 1924 D
Средняя цена 80 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
3 марки 1924 E
Средняя цена 130 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
3 марки 1924 F
Средняя цена 55 $
Продажи
1 122
Аверс
Реверс
3 марки 1924 G
Средняя цена 70 $
Продажи
2 84
Аверс
Реверс
3 марки 1924 J
Средняя цена 80 $
Продажи
1 86
Аверс
Реверс
1 марка 1924 A
Средняя цена 25 $
Продажи
1 109
Аверс
Реверс
1 марка 1924 D
Средняя цена 80 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 марка 1924 E
Средняя цена 50 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 марка 1924 F
Средняя цена 25 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
1 марка 1924 G
Средняя цена 60 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
1 марка 1924 J
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1924 A
Средняя цена 860 $
Продажи
1 175
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1924 E
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1924 F
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1924 G
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
50 рентенпфеннигов 1924 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
50 рентенпфеннигов 1924 D
Средняя цена 45 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
50 рентенпфеннигов 1924 E
Средняя цена 45 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
50 рентенпфеннигов 1924 F
Средняя цена 90 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
50 рентенпфеннигов 1924 G
Средняя цена 75 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
50 рентенпфеннигов 1924 J
Средняя цена 140 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1924 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1924 D
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1924 E
Средняя цена 190 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1924 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1924 G
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1924 J
Средняя цена 280 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 рентенпфеннигов 1924 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
10 рентенпфеннигов 1924 D
Средняя цена 60 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 рентенпфеннигов 1924 E
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 рентенпфеннигов 1924 F
Средняя цена 20 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 рентенпфеннигов 1924 G
Средняя цена 85 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 рентенпфеннигов 1924 J
Средняя цена 30 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1924 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1924 D
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1924 E
Средняя цена
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1924 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1924 G
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1924 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рентенпфеннигов 1924 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
5 рентенпфеннигов 1924 D
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 рентенпфеннигов 1924 E
Средняя цена 230 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 рентенпфеннигов 1924 F
Средняя цена 160 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 рентенпфеннигов 1924 G
Средняя цена 110 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 рентенпфеннигов 1924 J
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1924 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1924 D
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1924 E
Средняя цена
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1924 F
Средняя цена 320 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1924 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1924 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1924 Без знака монетного двора
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 рентенпфеннига 1924 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 рентенпфеннига 1924 D
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 рентенпфеннига 1924 E
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 рентенпфеннига 1924 F
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 рентенпфеннига 1924 G
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 рентенпфеннига 1924 J
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1924 A
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1924 D
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1924 E
Средняя цена 230 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1924 F
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1924 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1924 J
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рентенпфенниг 1924 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 рентенпфенниг 1924 D
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рентенпфенниг 1924 E
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рентенпфенниг 1924 F
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рентенпфенниг 1924 G
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рентенпфенниг 1924 J
Средняя цена 6 $
Продажи
0 2
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