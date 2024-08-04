Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рентенпфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,17 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,668,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рентенпфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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