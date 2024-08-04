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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рентенпфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рентенпфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,17 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,668,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рентенпфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рентенпфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рентенпфеннигов 1924 E на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рентенпфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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