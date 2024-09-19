Путеводитель по ценам монет Веймарской республики

Исторический обзор Веймарской республики

9 ноября 1918 года Филипп Шейдеман объявил о конце немецкой монархии и провозгласил Веймарскую республику. Однако с самого начала ему не повезло. Высокие репарации, широкое недовольство населения текущей ситуацией и политические волнения серьезно повлияли на новую республику. Вскоре после обявления разразилась гиперинфляция, которой мир никогда раньше не испытывал. Пик гиперинфляции был зафиксирован в 1923 году, когда цены достигли астрономического уровня. Например:

Одно яйцо стоило 320 миллиардов марок.

1 литр молока можно было купить за 360 миллиардов марок.

Нельзя было купить 1 килограмм картофеля дешевле, чем за 90 миллиардов марок.

Одна поездка на трамвае обходилась в 50 миллиардов марок.

А 1 доллар США был равен невероятной сумме в 4,21 триллиона марок.

Этот порочный круг разорвался лишь в 1923 году, когда была введена рентная марка. Новая валюта была обеспечена ипотекой национальных промышленных и сельскохозяйственных ресурсов, отсюда и ее название «Рентенмарк» (Rente — немецкий термин, обозначающий ипотеку).

Первоначально введение рентной марки в некоторой степени стабилизировало экономику. Но приближалась еще одна катастрофа — мировой финансовый кризис, который разразился в 1920-х годах. В октябре 1929 года спекулятивный пузырь на Нью-Йоркской фондовой бирже лопнул и вызвал крах фондового рынка, вошедший в историю как «Черная пятница». Глобальные последствия были разрушительными и вызвали массовую безработицу, дефляцию, резкий спад производства, серию банкротств, социальные страдания и политические кризисы. Особенно пострадала Германия, которая стала идеальной питательной средой для радикальных движений. Открытые военные действия и убийства между крайне правыми и крайне левыми радикалами были в порядке вещей.

Правый экстремист Адольф Гитлер добился победы на выборах и, наконец, пришел к власти в 1933 году, положив конец Веймарской республике.

Монеты Веймарской республики:

Первой монетой Веймарской республики была монета номиналом 50 пфеннигов, отчеканенная в период с 1919 по 1922 год. Затем в 1922 году последовала монета номиналом 3 марки. В обоих случаях монеты были изготовлены из дешевого алюминия. Из-за сильной инфляции эти монеты потеряли почти всю свою стоимость вскоре после выпуска. В 1923 году была предпринята еще одна попытка отчеканить монеты номиналом 200 и 500 марок также из алюминия. Однако инфляция действовала быстрее, чем монетные прессы, и к моменту их появления эти монеты стоили всего несколько пфеннигов. Галопирующую инфляцию удалось взять под контроль только в 1923 году, когда была введена рентная марка.

В 1923 и 1924 годах чеканились монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 50 рентенпфеннигов, а в 1924 и 1925 годах — также монеты 1 и 3 марки с содержанием серебра 500/1000.

После введения рейхсмарки вновь чеканились монеты номиналом 1, 2, 5, 10 (до 1936 г.) и 50 пфеннигов (до 1938 г.). Монеты более высокой стоимости — 1, 2, 3 и 5 рейхсмарок (РМ) — также имели содержание серебра 500/1000 и чеканились в следующие периоды:

1 рейхсмарка(1925-1927)

2 рейхсмарки (1925-1931)

3 рейхсмарки (1931-1933)

5 рейхсмарок (1927-1933)

Особенностью была монета номиналом 4 рейхспфеннига 1932 года, которая использовалась в наивной попытке противодействовать инфляции. Были надежды, что цены снизятся на 20%, а в случае успеха даже планировалось ввести в обращение монету номиналом 80 пфеннигов. Однако немецкое население не приняло 4 рейхспфеннига и дало ему прозвище «Брюнинг-Талер» (сказитель Генриха Брюнинга), происходящее от имени тогдашнего рейхсканцлера. Газета «Берлинер Цайтунг» даже провела конкурс на самое оригинальное название монеты, и было несколько забавных предложений вроде «Бедный Генрих», «Талер Генриха», «Аварийный Крейцер», «Крах Грош», «Пролетарский доллар» и «Медаль за спасение жизни» и это лишь некоторые из них. Так называемый Вирер, или четверка, был выведен из обращения всего через год после его появления.

Еще одной особенностью того периода были многочисленные памятные монеты из серебра 500/1000 пробы:

3 и 5 рейхсмарок 1925 года, A-J, «К празднованию тысячелетия Рейнской области» (Zur Jahrtausendfeier der Rheinlande);

3 рейхсмарки 1926 года, А, «К 700-летию императорского города Любека» (700-Jahrfeier Reichsstadt Lübeck);

3 и 5 рейхсмарок 1927 года, А, «100-летие Бремерхафена» (100-Jahrfeier Bremerhaven);

3 рейхсмарки, 1927, А, «Празднование тысячелетия Нордхаузена» (Jahrtausendfeier Nordhausen);

3 и 5 рейхсмарок, 1927, F, «450-летие Тюбингенского университета» (450-Jahrfeier Universität Tübingen);

3 рейхсмарки, 1927, А, «400-летие Марбургского университета» (400-Jahrfeier Universität Marburg);

3 рейхсмарки, 1928, D, «К 400-летию со дня смерти Альбрехта Дюрера» (Zum 400. Todestag von Albrecht Dürer);

3 рейхсмарки, 1928, А, «900-летие Наумбурга-ан-дер-Заале» (900-JahrfeierNaumburg an der Saale);

3 рейхсмачки, 1928, D, «1000-летие Динкельсбюля» (1000-Jahrfeier Dinkelsbühl);

3 и 5 рейхсмарок, 1929 г., A-J, «К 200-летию со дня рождения Готхольда Эфры».

3 и 5 рейхсмарок 1925 года, A-J, «К празднованию тысячелетия Рейнской области» (Zur Jahrtausendfeier der Rheinlande);

3 рейхсмачки 1926 года, А, «К 700-летию императорского города Любека» (700-Jahrfeier Reichsstadt Lübeck);

3 и 5 рейхсмарок 1927 года, А, «100-летие Бремерхафена» (100-Jahrfeier Bremerhaven);

3 рейхсмарки, 1927, А, «Празднование тысячелетия Нордхаузена» (Jahrtausendfeier Nordhausen);

3 и 5 рейхсмарок, 1927, F, «450-летие Тюбингенского университета» (450-Jahrfeier Universität Tübingen);

3 рейхсмарки, 1927, А, «400-летие Марбургского университета» (400-Jahrfeier Universität Marburg);

3 рейхсмарки, 1928, D, «К 400-летию со дня смерти Альбрехта Дюрера» (Zum 400. Todestag von Albrecht Dürer);

3 рейхсмарки, 1928, А, «900-летие Наумбурга-ан-дер-Заале» (900-JahrfeierNaumburg an der Saale);

3 рейхсмачки, 1928, D, «1000-летие Динкельсбюля» (1000-Jahrfeier Dinkelsbühl);

3 и 5 рейхсмарок, 1929, A-J, «К 200-летию со дня рождения Готхольда Эфраима Лессинга» (Zum 200. Geburtstag von Gotthold Ephraim Lessing);

3 рейхсмарки 1929 года, А, «Вальдек-Прусский союз» (Waldeck vereinigt mit Preußen);

3 и 5 рейхсмарок, 1929, E, «1000 лет замку и городу Мейсен» (1000 Jahre Burg und Stadt Meißen);

3 и 5 рейхсмарок 1929 года, A-J, «10-летие Веймарской конституции» (Zum 10 Jahretag der Weimarer Reichsverfassung);

3 и 5 рейхсмарок, 1930 г., A-J, «Мировой полет дирижабля „Граф Цеппелин“ 1929 г.» (Zum Weltflug des Luftschiffs «Graf Zeppelin» 1929 г.);

3 рейхсмарки, 1930 г., A-J, «700-летие со дня смерти Вальтера фон дер Фогельвейде» (Zum 700. Todestag von Walther von der Vogelweide);

3 и 5 рейхсмарок, 1930 г., A-J, «Эвакуация Рейнской области» (Zur Räumung des Rheinlands);

3 рейхсмарки, 1931, А, «300 лет Магдебургскому пожару» (Vor 300. Jahren Stadtbrand von Magdeburg);

3 рейхсмарки, 1931 г., А, «К 100-летию со дня смерти Генриха фон Штайна» (Zum 100. Todestag des Freiherrn von Stein);

3 и 5 рейхсмарок, 1932, A-J, «К 100-летию со дня смерти Гете» (Zum 100. Todestag von Goethe).

Памятные монеты Веймарской республики продолжают пользоваться большой популярностью среди нумизматов, и, несмотря на небольшие тиражи, большинство из них вполне доступны по цене. Исключением является очень редкая монета номиналом 5 рейхсмарок, отчеканенная в 1932 году в честь Гете.

Следует отметить, что в Веймарской республике не чеканились золотые монеты. Вместо этого золотые монеты Германской империи номиналом 10 и 20 марок были действительны до 1938 года.

Хейнрих Хегин