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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года A "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года A "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года A "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,730,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (211) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2727 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2800 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Roma Numismatics - August 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 A "Дуб" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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