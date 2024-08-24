5 рейхсмарок 1929 года A "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2727 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2800 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность PROOF (17) UNC (33) AU (39) XF (104) VF (15) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (6) MS64 (3) MS62 (5) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) PF67 (2) PF66 (3) PF65 (1) PF64 (1) CAMEO (6) Сервис NGC (17) PCGS (11)

Продавец Все фирмы

Auction World (3)

Aureo & Calicó (1)

BAC (14)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (8)

Coins.ee (1)

COINSNET (3)

Emporium Hamburg (15)

Felzmann (10)

Frühwald (3)

Gärtner (4)

GINZA (1)

Gorny & Mosch (1)

Goudwisselkantoor veilingen (2)

Grün (12)

Heritage (11)

Heritage Eur (5)

HERVERA (2)

HIRSCH (2)

Höhn (16)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Kroha (1)

Künker (24)

London Coins (3)

Nihon (1)

NOA (1)

NOONANS (1)

Numisbalt (4)

Numismática Leilões (1)

NUMMUS Olomouc (2)

Oslo Myntgalleri (1)

Pegasus Auctions (1)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (3)

Rhenumis (4)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (1)

Schulman (1)

Soler y Llach (2)

Sonntag (1)

Stack's (5)

Stephen Album (1)

UBS (1)

Veilinghuis de Ruiter (2)

WAG (18)

WCN (1)

Westfälische (1)

Wójcicki (2)

Wormser Auktionshaus (2)

Александр (1)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (1)