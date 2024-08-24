Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года A "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,730,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (211) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Дуб" со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2727 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2800 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 2 ноября 2023
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Сохранность AU58 NGC
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Сохранность AU58 NGC
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