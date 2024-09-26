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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года D "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года D "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года D "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Лессинг" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2021 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1200 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Solidus Numismatik - November 21, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Solidus Numismatik - September 19, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1929 D "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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