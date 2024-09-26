Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года D "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Лессинг" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2021 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1200 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (4)
- AURORA (1)
- BAC (11)
- Busso Peus (4)
- DNW (1)
- Emporium Hamburg (12)
- Felzmann (9)
- Frühwald (1)
- Gärtner (6)
- GINZA (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (7)
- Heritage (3)
- HIRSCH (6)
- Höhn (8)
- Katz (3)
- Kroha (3)
- Künker (21)
- Luxcoins (1)
- Möller (2)
- Monnaies d'Antan (2)
- Münz Zentrum Rheinland (4)
- Münzen & Medaillen (4)
- Münzen Gut-Lynt (4)
- Niemczyk (1)
- NOA (1)
- Numedux (1)
- Numisbalt (3)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (4)
- Rhenumis (2)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (6)
- Savoca Numismatik (1)
- Schulman (1)
- Solidus Numismatik (5)
- Sonntag (2)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- Teutoburger (25)
- UBS (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (2)
- WAG (15)
- Westfälische (2)
- Wójcicki (3)
- Александр (5)
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск