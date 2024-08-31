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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1932 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,986,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1932
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1670 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 D на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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