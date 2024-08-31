Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1932 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,986,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1932
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1670 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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