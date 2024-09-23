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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 3 рейхсмарки Bеймарской республики - Германия

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3 рейхсмарки 1931-1933

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1931 A 13,324,000 4 5311931 D 2,232,000 0 1491931 E 2,235,000 1 1701931 F 2,357,000 0 1771931 G 1,468,000 0 1311931 J 1,115,000 0 801932 A 2,933,000 1 871932 D 1,986,000 0 951932 F 653,000 0 891932 G 210,000 1 431932 J 1,336,000 0 1031933 G 152,000 0 41
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