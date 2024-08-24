Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,933,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1932
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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