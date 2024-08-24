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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1932 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,933,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1932
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1932 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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