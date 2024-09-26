Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1932 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,336,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1932
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7687 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Agora (1)
- Auction World (2)
- Busso Peus (4)
- Emporium Hamburg (6)
- Felzmann (3)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (14)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (4)
- Katz (1)
- Künker (17)
- London Coins (3)
- Meister & Sonntag (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (9)
- Rhenumis (5)
- Schulman (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (2)
- Stack's (3)
- UBS (1)
- WAG (9)
- Westfälische (3)
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 3 рейхсмарки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск