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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1933 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1933 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1933 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 152,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1933
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1933 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3670 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2824 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Stack's - February 22, 2022
Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1933 G на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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