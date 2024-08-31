Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1933 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 152,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1933
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1933 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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