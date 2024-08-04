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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1933 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
5 рейхсмарок 1933 J Дуб
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
3 рейхсмарки 1933 G
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1933 G
Средняя цена 130 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1933 J
Средняя цена 50 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1933 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1933 G
Средняя цена 20 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1933 J
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1933 A
Средняя цена 90 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1933 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1933 F
Средняя цена
Продажи
0 0
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