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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1933 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1933 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1933 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,634,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1933
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1933 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 500 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Numis.be (1)
  • Russiancoin (7)
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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