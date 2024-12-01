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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1933 года D "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года D "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года D "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,562,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1933
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 675 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2014.

Сохранность
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Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе CNG - September 13, 2023
Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 425 USD
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе CNG - August 16, 2023
Продавец CNG
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 350 USD
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1933 D на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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