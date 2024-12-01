Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1933 года D "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,562,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1933
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 675 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- CNG (2)
- Grün (1)
- HIRSCH (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (7)
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 рейхсмарка 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск