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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Каталог монет Третьего рейха (1933-1945)

Всего добавлено монет: 393

Период чеканки Третьего рейха
Каталог монет Третий рейх 1933-1945
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Монеты Третьего рейха с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург"
 Серебро $35 $710 0 27Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
10 рейхспфеннигов 1943 B
 Цинк - - 0 2Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1937 F
 Бронза - $410 0 2Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1939 B
 Серебро $40 - 0 41Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)"
 Серебро $35 $530 0 15Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1938 D
 Бронза $25 - 0 4Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1937 A
 Никель $25 $520 0 10Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1939 D
 Бронза $55 - 0 2Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1936 G
 Бронза $60 $600 0 13Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1937 J
 Серебро $15 $700 0 16Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1939 J
 Бронза $10 - 0 1Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург"
 Серебро $15 - 0 18Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1939 E
 Серебро $40 - 0 24Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1934 A "Гарнизонная церковь (с датой)"
 Серебро $30 $670 2 114Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 E
 Никель $70 - 0 22Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1939 F
 Серебро $25 $950 0 23Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 F
 Никель $75 - 0 10Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1937 D
 Серебро $30 $340 0 28Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)"
 Серебро $40 $190 1 14Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхспфеннигов 1938 J
 Алюминиевая бронза $5 - 0 2Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1933 D
 Никель $220 - 0 13Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 J
 Никель $65 - 0 27Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1938 E
 Серебро $20 - 0 25Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
50 рейхспфеннигов 1938 A
 Никель $40 $750 0 45Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
50 рейхспфеннигов 1940 E
 Алюминий $35 - 0 1Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1933 A
 Никель $350 $280 0 35Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1936 F
 Никель $80 - 0 11Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)"
 Серебро $20 - 0 4Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер"
 Серебро $180 $730 2 145Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)"
 Серебро $15 $510 0 15Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1938 G
 Бронза - $340 0 6Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1933 E "Мартин Лютер"
 Серебро $70 $390 1 55Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1936 G
 Серебро $50 $420 0 11Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
10 рейхспфеннигов 1939 J
 Алюминиевая бронза - - 0 0Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 G
 Никель $60 $440 0 26Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1937 G
 Серебро $60 $40 0 18Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1943 G
 Цинк - - 0 0Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1933 F "Мартин Лютер"
 Серебро $200 $620 2 226Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1943 A
 Цинк $4 - 0 2Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1933 J "Мартин Лютер"
 Серебро $130 $520 0 148Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)"
 Серебро $25 - 0 7Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1938 A
 Серебро $10 - 0 35Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1940 D
 Бронза - - 0 0Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 A "Гинденбург"
 Серебро $40 $790 2 160Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1939 F
 Бронза $25 - 0 3Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)"
 Серебро $60 $590 0 16Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1937 D
 Серебро $25 $330 0 10Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1937 E
 Серебро $30 - 0 4Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1938 A
 Серебро $10 - 1 80Coin photo Coin photo
Германия, Третий рейх
50 рейхспфеннигов 1939 A
 Алюминий $15 - 0 3
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