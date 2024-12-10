Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Каталог монет Третьего рейха (1933-1945)
Всего добавлено монет: 393
Каталог монет Третий рейх 1933-1945
Монеты Третьего рейха с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $35 $710 0 27
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 E "Гинденбург"
Цинк - - 0 2
Германия, Третий рейх
10 рейхспфеннигов 1943 B
Бронза - $410 0 2
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1937 F
Серебро $40 - 0 41
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1939 B
Серебро $35 $530 0 15
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)"
Бронза $25 - 0 4
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1938 D
Никель $25 $520 0 10
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1937 A
Бронза $55 - 0 2
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1939 D
Бронза $60 $600 0 13
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1936 G
Серебро $15 $700 0 16
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1937 J
Бронза $10 - 0 1
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1939 J
Серебро $15 - 0 18
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 J "Гинденбург"
Серебро $40 - 0 24
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1939 E
Серебро $30 $670 2 114
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1934 A "Гарнизонная церковь (с датой)"
Никель $70 - 0 22
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 E
Серебро $25 $950 0 23
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1939 F
Никель $75 - 0 10
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 F
Серебро $30 $340 0 28
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1937 D
Серебро $40 $190 1 14
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)"
Алюминиевая бронза $5 - 0 2
Германия, Третий рейх
5 рейхспфеннигов 1938 J
Никель $220 - 0 13
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1933 D
Никель $65 - 0 27
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 J
Серебро $20 - 0 25
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1938 E
Никель $40 $750 0 45
Германия, Третий рейх
50 рейхспфеннигов 1938 A
Алюминий $35 - 0 1
Германия, Третий рейх
50 рейхспфеннигов 1940 E
Никель $350 $280 0 35
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1933 A
Никель $80 - 0 11
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1936 F
Серебро $20 - 0 4
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 G "Гарнизонная церковь (без даты)"
Серебро $180 $730 2 145
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1933 E "Мартин Лютер"
Серебро $15 $510 0 15
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 D "Гарнизонная церковь (без даты)"
Бронза - $340 0 6
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1938 G
Серебро $70 $390 1 55
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1933 E "Мартин Лютер"
Серебро $50 $420 0 11
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1936 G
Алюминиевая бронза - - 0 0
Германия, Третий рейх
10 рейхспфеннигов 1939 J
Никель $60 $440 0 26
Германия, Третий рейх
1 рейхсмарка 1938 G
Серебро $60 $40 0 18
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1937 G
Цинк - - 0 0
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1943 G
Серебро $200 $620 2 226
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1933 F "Мартин Лютер"
Цинк $4 - 0 2
Германия, Третий рейх
1 рейхспфенниг 1943 A
Серебро $130 $520 0 148
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1933 J "Мартин Лютер"
Серебро $25 - 0 7
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 E "Гарнизонная церковь (без даты)"
Серебро $10 - 0 35
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1938 A
Бронза - - 0 0
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1940 D
Серебро $40 $790 2 160
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1935 A "Гинденбург"
Бронза $25 - 0 3
Германия, Третий рейх
2 рейхспфеннига 1939 F
Серебро $60 $590 0 16
Германия, Третий рейх
2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)"
Серебро $25 $330 0 10
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1937 D
Серебро $30 - 0 4
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1937 E
Серебро $10 - 1 80
Германия, Третий рейх
5 рейхсмарок 1938 A
Алюминий $15 - 0 3
Германия, Третий рейх
50 рейхспфеннигов 1939 A
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