Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1939 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,320,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1939
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1939 года со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.
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- WCN (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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