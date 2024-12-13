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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1939 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1939 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1939 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,320,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1939 года со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
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  • TMAJK sro (1)
  • WCN (1)
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Möller - November 20, 2024
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Felzmann - September 7, 2020
Продавец Felzmann
Дата 7 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Felzmann - May 2, 2018
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Felzmann - December 13, 2017
Продавец Felzmann
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Felzmann - August 29, 2017
Продавец Felzmann
Дата 29 августа 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1939 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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