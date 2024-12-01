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Монеты Германии 1940 года
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Монеты для обращения
50 рейхспфеннигов 1940 A
Средняя цена
9 $
Продажи
0
3
50 рейхспфеннигов 1940 B
Средняя цена
70 $
Продажи
0
7
50 рейхспфеннигов 1940 D
Средняя цена
100 $
Продажи
0
6
50 рейхспфеннигов 1940 E
Средняя цена
35 $
Продажи
0
1
50 рейхспфеннигов 1940 F
Средняя цена
90 $
Продажи
0
5
50 рейхспфеннигов 1940 G
Средняя цена
55 $
Продажи
0
9
50 рейхспфеннигов 1940 J
Средняя цена
170 $
Продажи
0
1
10 рейхспфеннигов 1940 A
Средняя цена
360 $
Продажи
0
7
10 рейхспфеннигов 1940 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 рейхспфеннигов 1940 D
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 рейхспфеннигов 1940 E
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 рейхспфеннигов 1940 F
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 рейхспфеннигов 1940 G
Средняя цена
—
Продажи
1
1
10 рейхспфеннигов 1940 J
Средняя цена
590 $
Продажи
0
3
5 рейхспфеннигов 1940 A
Средняя цена
430 $
Продажи
0
5
5 рейхспфеннигов 1940 B
Средняя цена
930 $
Продажи
0
2
5 рейхспфеннигов 1940 D
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
5 рейхспфеннигов 1940 E
Средняя цена
1 $
Продажи
0
1
5 рейхспфеннигов 1940 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рейхспфеннигов 1940 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рейхспфеннигов 1940 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 рейхспфеннига 1940 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 рейхспфеннига 1940 E
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
2 рейхспфеннига 1940 G
Средняя цена
50 $
Продажи
1
42
2 рейхспфеннига 1940 J
Средняя цена
20 $
Продажи
0
3
1 рейхспфенниг 1940 A
Средняя цена
15 $
Продажи
0
9
1 рейхспфенниг 1940 F
Средняя цена
25 $
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1940 G
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1940 J
Средняя цена
10 $
Продажи
0
2
1 рейхспфенниг 1940 A
Средняя цена
8 $
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1940 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1940 D
Средняя цена
120 $
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1940 E
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1940 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1940 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1940 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
Третий рейх
1933-1945
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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