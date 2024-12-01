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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1940 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1940 A
Средняя цена 9 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1940 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1940 D
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1940 E
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1940 F
Средняя цена 90 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1940 G
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1940 J
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1940 A
Средняя цена 360 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1940 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1940 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1940 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1940 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1940 G
Средняя цена
Продажи
1 1
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1940 J
Средняя цена 590 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1940 A
Средняя цена 430 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1940 B
Средняя цена 930 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1940 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1940 E
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1940 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1940 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1940 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1940 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1940 E
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1940 G
Средняя цена 50 $
Продажи
1 42
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1940 J
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 F
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 G
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 J
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 D
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1940 J
Средняя цена
Продажи
0 0
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