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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1940 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1940 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1940 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,161,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1940
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1940 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2707 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Германия 2 рейхспфеннига 1940 G на аукционе Teutoburger - December 13, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 13 декабря 2024
Сохранность MS63 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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