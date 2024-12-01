Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1940 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,161,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1940
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1940 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2707 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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