Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 2 рейхспфеннига Третьего рейха - Германия
2 рейхспфеннига 1936-1940
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1936 A - 0 171936 D - 0 01936 F 3,100,000 0 211937 A 34,404,000 0 71937 D 9,016,000 1 51937 E - 0 81937 F 7,487,000 0 21937 G 490,000 0 31937 J 450,000 0 21938 A 27,264,000 0 21938 D 8,770,000 0 01938 E 5,450,000 0 21938 F 10,090,000 0 51938 G 3,685,000 0 51938 J 7,243,000 0 61939 A 37,348,000 0 91939 B 9,361,000 0 241939 D 7,555,000 0 21939 E 6,650,000 0 11939 F 7,019,000 0 31939 G 4,885,000 0 31939 J 6,996,000 0 11940 D 3,885,000 0 01940 E 3,412,000 0 21940 G 1,161,000 1 421940 J 2,357,000 0 3
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