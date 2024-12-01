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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1936 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1936
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2498 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PF64 RB ANACS
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе La Galerie Numismatique - June 14, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 14 июня 2014
Сохранность F
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе La Galerie Numismatique - September 20, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 20 сентября 2013
Сохранность F
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе La Galerie Numismatique - June 23, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 23 июня 2013
Сохранность F
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 F на аукционе La Galerie Numismatique - March 3, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 3 марта 2013
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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