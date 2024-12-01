Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1936 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1936
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2498 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU
Цена
—
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PF64 RB ANACS
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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