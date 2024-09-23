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Монеты Германии 1936 года
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Монеты для обращения
50 рейхспфеннигов 1936 A
Средняя цена
80 $
Продажи
0
2
50 рейхспфеннигов 1936 D
Средняя цена
75 $
Продажи
0
4
50 рейхспфеннигов 1936 E
Средняя цена
55 $
Продажи
0
9
50 рейхспфеннигов 1936 F
Средняя цена
35 $
Продажи
0
1
50 рейхспфеннигов 1936 G
Средняя цена
90 $
Продажи
0
8
50 рейхспфеннигов 1936 J
Средняя цена
90 $
Продажи
0
18
10 рейхспфеннигов 1936 A
Средняя цена
50 $
Продажи
0
15
10 рейхспфеннигов 1936 D
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 рейхспфеннигов 1936 E
Средняя цена
25 $
Продажи
0
7
10 рейхспфеннигов 1936 F
Средняя цена
35 $
Продажи
0
4
10 рейхспфеннигов 1936 G
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
10 рейхспфеннигов 1936 J
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
5 рейхспфеннигов 1936 A
Средняя цена
40 $
Продажи
0
11
5 рейхспфеннигов 1936 D
Средняя цена
25 $
Продажи
0
1
5 рейхспфеннигов 1936 E
Средняя цена
15 $
Продажи
0
6
5 рейхспфеннигов 1936 F
Средняя цена
30 $
Продажи
0
3
5 рейхспфеннигов 1936 G
Средняя цена
130 $
Продажи
0
3
5 рейхспфеннигов 1936 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 рейхспфеннига 1936 A
Средняя цена
30 $
Продажи
0
5
2 рейхспфеннига 1936 D
Средняя цена
20 $
Продажи
0
6
2 рейхспфеннига 1936 E
Средняя цена
20 $
Продажи
0
22
2 рейхспфеннига 1936 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1936 A
Средняя цена
30 $
Продажи
0
8
1 рейхспфенниг 1936 D
Средняя цена
330 $
Продажи
0
3
1 рейхспфенниг 1936 E
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1936 F
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1936 G
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1936 J
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
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Германия
Период
1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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