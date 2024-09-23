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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1936 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1936 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1936 D
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1936 E
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1936 F
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1936 G
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1936 J
Средняя цена 90 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1936 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1936 D
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1936 E
Средняя цена 25 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1936 F
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1936 G
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1936 J
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1936 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1936 D
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1936 E
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1936 F
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1936 G
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1936 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1936 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1936 D
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1936 E
Средняя цена 20 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 рейхспфеннига 1936 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1936 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1936 D
Средняя цена 330 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1936 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1936 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1936 G
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1936 J
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
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