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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1936 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,274,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе cgb.fr - April 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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