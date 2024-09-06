Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 5 рейхспфеннигов Bеймарской республики - Германия
5 рейхспфеннигов 1924-1936
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1924 A 14,469,000 - 0 71924 D 8,139,000 - 0 31924 E 5,976,000 166 0 91924 F 3,134,000 - 0 11924 G 4,790,000 - 0 21924 J 2,200,000 - 0 01925 A 85,239,000 - 0 211925 D 39,750,000 - 0 51925 E 17,554,000 61 0 141925 F 20,990,000 - 0 51925 G 10,232,000 - 0 71925 J 10,950,000 - 0 31926 A 22,377,000 - 0 01926 E 5,990,000 33 0 91926 F 2,871,000 - 0 181930 A 7,418,000 - 0 51935 A 19,178,000 - 0 41935 D 5,480,000 - 0 01935 E 2,384,000 - 0 21935 F 4,585,000 - 0 11935 G 2,652,000 - 0 21935 J 2,614,000 - 0 21936 A 36,992,000 - 0 111936 D 8,108,000 - 0 11936 E 2,981,000 - 0 61936 F 6,643,000 - 0 31936 G 2,274,000 - 0 31936 J 4,470,000 - 0 0
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