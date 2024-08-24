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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,139,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • WAG (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 D на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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