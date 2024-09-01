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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,990,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2787 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Heritage - August 24, 2017
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Heritage - August 24, 2017
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 F на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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