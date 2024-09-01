Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,990,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2787 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск