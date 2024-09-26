5 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.

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