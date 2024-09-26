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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1935 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,178,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1935
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (2)
Германия 5 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 5 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 5 рейхспфеннигов 1935 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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