Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1935 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,178,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1935
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1935 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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