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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1935 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1935 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1935 D
Средняя цена 8 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1935 E
Средняя цена 45 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1935 F
Средняя цена 7 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1935 G
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1935 J
Средняя цена 20 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1935 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1935 D
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1935 E
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1935 F
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1935 G
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1935 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1935 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1935 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1935 E
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1935 F
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1935 G
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1935 J
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1935 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1935 D
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1935 E
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1935 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1935 G
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1935 J
Средняя цена 1 $
Продажи
0 1
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