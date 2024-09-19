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Монеты Германии 1935 года
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Монеты для обращения
50 рейхспфеннигов 1935 A
Средняя цена
55 $
Продажи
0
6
50 рейхспфеннигов 1935 D
Средняя цена
8 $
Продажи
0
1
50 рейхспфеннигов 1935 E
Средняя цена
45 $
Продажи
0
10
50 рейхспфеннигов 1935 F
Средняя цена
7 $
Продажи
0
2
50 рейхспфеннигов 1935 G
Средняя цена
45 $
Продажи
0
5
50 рейхспфеннигов 1935 J
Средняя цена
20 $
Продажи
0
7
10 рейхспфеннигов 1935 A
Средняя цена
35 $
Продажи
0
7
10 рейхспфеннигов 1935 D
Средняя цена
25 $
Продажи
0
2
10 рейхспфеннигов 1935 E
Средняя цена
30 $
Продажи
0
5
10 рейхспфеннигов 1935 F
Средняя цена
—
Продажи
0
2
10 рейхспфеннигов 1935 G
Средняя цена
35 $
Продажи
0
8
10 рейхспфеннигов 1935 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рейхспфеннигов 1935 A
Средняя цена
15 $
Продажи
0
4
5 рейхспфеннигов 1935 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рейхспфеннигов 1935 E
Средняя цена
45 $
Продажи
0
2
5 рейхспфеннигов 1935 F
Средняя цена
25 $
Продажи
0
1
5 рейхспфеннигов 1935 G
Средняя цена
45 $
Продажи
0
2
5 рейхспфеннигов 1935 J
Средняя цена
55 $
Продажи
0
2
1 рейхспфенниг 1935 A
Средняя цена
75 $
Продажи
0
4
1 рейхспфенниг 1935 D
Средняя цена
20 $
Продажи
0
3
1 рейхспфенниг 1935 E
Средняя цена
—
Продажи
0
6
1 рейхспфенниг 1935 F
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1935 G
Средняя цена
—
Продажи
0
2
1 рейхспфенниг 1935 J
Средняя цена
1 $
Продажи
0
1
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Германия
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1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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