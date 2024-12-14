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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1935 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1935 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1935 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,896,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1935
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1935 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе Katz Auction за 888 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (4)
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - March 21, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - December 21, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - July 6, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - July 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Zöttl - May 21, 2022
Продавец Zöttl
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Numismatica Ferrarese - February 20, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 20 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - December 16, 2021
Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1935 A на аукционе Numismatica Ferrarese - June 13, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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