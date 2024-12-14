1 рейхсмарка 1935 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1935 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе Katz Auction за 888 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

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