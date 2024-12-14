Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1935 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,896,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1935
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1935 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе Katz Auction за 888 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- Katz (3)
- Numismatica Ferrarese (2)
- Pesek Auctions (3)
- Russiancoin (8)
- Zöttl (1)
- Александр (4)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 рейхсмарка 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск