Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1935 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,425,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1935
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4213 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2024.
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