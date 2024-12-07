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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1935 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,425,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1935
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4213 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2024.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - July 28, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 28 июля 2016
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1935 "Гарнизонная церковь (без даты)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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