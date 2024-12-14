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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Памятные монеты 5 рейхсмарок Третьего рейха - Германия

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5 рейхсмарок 1933

Мартин Лютер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1933 A 108,000 4 5781933 D 28,000 4 2671933 E 12,000 2 1451933 F 20,000 2 2261933 G 12,000 0 1581933 J 16,000 0 148
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5 рейхсмарок 1934

Гарнизонная церковь (с датой)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1934 A 2,168,000 2 1141934 D 562,000 0 371934 E 298,000 0 211934 F 401,000 0 701934 G 244,000 1 301934 J 327,000 0 15
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5 рейхсмарок 1934-1935

Гарнизонная церковь (без даты)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1934 A 14,526,000 1 551934 D 6,303,000 0 251934 E 2,739,000 0 121934 F 4,844,000 1 351934 G 2,304,000 1 141934 J 4,294,000 0 291935 A 23,407,000 1 491935 D 3,539,000 0 151935 E 2,476,000 0 71935 F 2,177,000 0 71935 G 1,966,000 0 41935 J 1,425,000 0 3
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5 рейхсмарок 1934

Фридрих Шиллер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1934 F 100,000 5 791
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