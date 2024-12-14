Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Памятные монеты 5 рейхсмарок Третьего рейха - Германия
5 рейхсмарок 1933Мартин Лютер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1933 A 108,000 4 5781933 D 28,000 4 2671933 E 12,000 2 1451933 F 20,000 2 2261933 G 12,000 0 1581933 J 16,000 0 148
5 рейхсмарок 1934Гарнизонная церковь (с датой)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1934 A 2,168,000 2 1141934 D 562,000 0 371934 E 298,000 0 211934 F 401,000 0 701934 G 244,000 1 301934 J 327,000 0 15
5 рейхсмарок 1934-1935Гарнизонная церковь (без даты)
5 рейхсмарок 1934Фридрих Шиллер
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1934 F 100,000 5 791
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