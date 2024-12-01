Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1935 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,177,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1935
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 30189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (2)
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 февраля 2014
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
******
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