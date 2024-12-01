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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1935 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1935 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,177,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1935
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1935 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 30189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stack's (2)
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stack's - February 3, 2014
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stack's - February 3, 2014
Продавец Stack's
Дата 3 февраля 2014
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1935 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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