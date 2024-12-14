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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,294,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1934
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2990 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 380 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Eretz Auctions - March 24, 2021
Продавец Eretz Auctions
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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