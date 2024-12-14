Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,294,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1934
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2990 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 380 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Darabanth (3)
- Emporium Hamburg (1)
- Eretz Auctions (1)
- Grün (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (2)
- Numisbalt (2)
- Russiancoin (16)
- WAG (2)
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Eretz Auctions
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 5 рейхсмарок 1934 "Гарнизонная церковь (без даты)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск