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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1934 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1934 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1934 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1934 E
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1934 F
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1934 G
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1934 A
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1934 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1934 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1934 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1934 G
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1934 J
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
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