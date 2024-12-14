Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1934 года D "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 703,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1934
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 700 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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