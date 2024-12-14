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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1934 года D "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года D "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года D "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 703,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1934
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 700 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 D "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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