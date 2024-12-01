Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1934 года J "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,820,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1934
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком J. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе Rhenumis за 260 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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