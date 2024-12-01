flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1934 года J "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года J "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года J "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,820,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1934
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком J. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе Rhenumis за 260 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (8)
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1934 J на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1934 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхсмарка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 13 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть