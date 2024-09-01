Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1934 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,271,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1934
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1934 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Numisbalt за 48 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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