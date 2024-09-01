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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1934 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1934 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1934 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,271,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1934
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1934 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Numisbalt за 48 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (2)
Германия 1 рейхспфенниг 1934 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1934 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1934 J на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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