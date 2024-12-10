Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 409,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1934
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 9685 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 13 марта 2008.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 27 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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