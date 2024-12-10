flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 409,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1934
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 9685 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 13 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Numismática Leilões - November 27, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 27 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Auctiones - December 21, 2014
Продавец Auctiones
Дата 21 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - March 13, 2008
Продавец Künker
Дата 13 марта 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1934 "Гарнизонная церковь (с датой)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1934 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхсмарки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 10 дек. 2024
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть