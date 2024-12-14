Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1934 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,672,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1934
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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