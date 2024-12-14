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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1934 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,672,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1934
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • BAC (2)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (3)
  • Stare Monety (1)
  • Александр (1)
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Александр - March 11, 2021
Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Александр - March 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 F на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 3, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 3 августа 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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