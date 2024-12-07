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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,739,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1934
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1250 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 130 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Империя - November 7, 2020
Продавец Империя
Дата 7 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - July 28, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 28 июля 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1934 "Гарнизонная церковь (без даты)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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