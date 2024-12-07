Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,739,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1934
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1250 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 130 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 июля 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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