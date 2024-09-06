Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1934 года A (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,200,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1934
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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