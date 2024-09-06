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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1934 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1934 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1934 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1934
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1934 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1934 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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