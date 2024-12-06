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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1934 года G "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года G "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года G "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 305,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1934
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (1)
  • Grün (3)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (2)
  • TMAJK sro (1)
Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Felzmann - January 8, 2015
Продавец Felzmann
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 G "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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