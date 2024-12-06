Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1934 года G "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 305,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1934
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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