Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 373,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1934
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3288 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
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Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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