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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 373,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1934
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3288 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stephen Album - January 20, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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