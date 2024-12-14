Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 327,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1934
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2262 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2400 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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