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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года J "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 327,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1934
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2262 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2400 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Reinhard Fischer - January 18, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 января 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Reinhard Fischer - November 16, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - October 2, 2002
Продавец Künker
Дата 2 октября 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 J "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - June 27, 2002
Продавец Künker
Дата 27 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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