flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,844,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1934
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе MDC Monaco за 240 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ANTIUM AURUM (1)
  • Coinhouse (1)
  • Darabanth (6)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Ibrahim's Collectibles (2)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Numisbalt (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Gorny & Mosch - November 20, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Emporium Hamburg - December 12, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 декабря 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1934 "Гарнизонная церковь (без даты)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1934 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхсмарок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Casa d'Aste Montenegro
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
COINSTORE
Аукцион 7 дек. 2024
Top lot
Top lot
COINSTORE
Аукцион 7 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть