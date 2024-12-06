Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,844,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1934
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе MDC Monaco за 240 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF61 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 5 рейхсмарок 1934 "Гарнизонная церковь (без даты)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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