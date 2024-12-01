Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 298,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1934
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3896 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 440 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (2)
- Darabanth (1)
- Grün (3)
- HIRSCH (1)
- Höhn (3)
- Katz (1)
- KM NUMIS (1)
- Numisbalt (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Stare Monety (1)
- WAG (5)
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 5 рейхсмарок 1934 "Гарнизонная церковь (с датой)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск