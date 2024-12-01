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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года E "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 298,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1934
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3896 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 440 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2016.

Сохранность
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Darabanth - November 9, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Darabanth - November 9, 2024
Продавец Darabanth
Дата 9 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Reinhard Fischer - September 17, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 E "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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