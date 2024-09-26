1 рейхспфенниг 1934 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1934 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Russiancoin за 30 RUB. Торги состоялись 20 июля 2023.

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