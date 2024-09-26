Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1934 года A (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1934 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Russiancoin за 30 RUB. Торги состоялись 20 июля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Frühwald (5)
- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Где продать?
Для продажи 1 рейхспфенниг 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск