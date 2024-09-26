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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1934 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1934 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1934 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,214,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1934
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1934 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Russiancoin за 30 RUB. Торги состоялись 20 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (5)
  • Russiancoin (2)
Германия 1 рейхспфенниг 1934 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1934 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1934 A на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1934 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1934 A на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1934 A на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1934 A на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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