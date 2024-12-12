Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1934 года G "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,304,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1934
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе Rhenumis за 160 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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