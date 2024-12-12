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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1934 года G "Гарнизонная церковь (без даты)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года G "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года G "Гарнизонная церковь (без даты)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,304,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1934
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (без даты)" со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе Rhenumis за 160 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Russiancoin - July 28, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 28 июля 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1934 G "Гарнизонная церковь (без даты)" на аукционе Emporium Hamburg - December 12, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 декабря 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1934 "Гарнизонная церковь (без даты)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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