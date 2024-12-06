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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 401,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1934
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 30188 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stack's - August 29, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Stack's - August 29, 2022
Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1934 F "Гарнизонная церковь (с датой)" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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