Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1934 года F "Гарнизонная церковь (с датой)" (Германия, Третий рейх)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 401,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1934
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1934 года "Гарнизонная церковь (с датой)" со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 30188 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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