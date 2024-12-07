Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1934 года G "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,252,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1934
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4312 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
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Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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