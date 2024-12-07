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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1934 года G "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года G "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1934 года G "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,252,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1934
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1934 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4312 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Numismatica Ferrarese - February 20, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 20 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Numismatica Ferrarese - June 13, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1934 G на аукционе Künker - October 1, 1999
Продавец Künker
Дата 1 октября 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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